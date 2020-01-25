Под Днепром автомобиль внезапно загорелся на ходу. Фото

В пятницу, 24 января, в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области на дороге сгорел автомобиль.

В 20:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на въезде в Верхнеднепровск пылает легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Прибыв на место пожара, пожарные установили, что возгорание возникло в автомобиле во время движения.

Под Днепром сгорел автомобиль Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Под Днепром сгорел автомобиль Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль. Погибших и травмированных в результате возгорания нет. К тушению пожара были привлечены 4 человека личного состава.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром пожарные спасли жизнь женщине, едва не сгоревшей в собственной квартире. Возгорание возникло внутри квартиры на пятом этаже многоэтажного жилого дома.

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