Под Днепром автомобиль сорвался в пруд: погибли трое взрослых и ребенок. Видео

В селе Вишневом Днепропетровской области 12 января автомобиль Toyota с четырьмя пассажирами в салоне слетел в пруд и затонул.

Спастись никому не удалось. Среди погибших был ребенок, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Новости В Днепропетровской области в шахте нашли мертвого горняка

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в Службу спасения "101" около 19:05. По указанному адресу сразу же направили дежурную бригаду спасателей.

Под Днепром автомобиль сорвался в пруд Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

По прибытии спасателей на место происшествия установлено, что внедорожник Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем во время следования по плотине пруда. Автомобиль находился примерно в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метров.

Спасатели с помощью лебедки вытащили затонувший автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела четырех человек. Среди них была 14-летняя девочка — дочь владельца авто. Вследствие этого инцидента погибли мужчина, две женщины и ребенок.

Обстоятельства указанного ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Под Днепром автомобиль сорвался в пруд ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Под Днепром автомобиль сорвался в пруд ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром на пожаре спасатели нашли обгоревшее тело мужчины. Трагедия случилась в Подгородном на территории садового общества.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram