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27 января • обновлено в 12:09
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Под Днепром автомобиль сбил маму с ребенком на "зебре": фото с места ДТП

1.4т
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В городе Подгородное Днепропетровской области 27 января на улице Шоссейной легковой автомобиль сбил двух пешеходов, которые шли по "зебре".

В результате ДТП пострадали женщина и ее 12-летний сын. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Под Днепром автобусы с пассажирами подверглись массовым обстрелам. Фото

Известно, что авария произошла около 8:00. Женщина с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу. Автомобили, которые ехали в правом ряду, остановились, чтобы пропустить их, однако водитель Volkswagen, двигаясь в левом, нет. В результате столкновения оба пешехода оказались на капоте иномарки.

Под Днепром автомобиль сбил маму с ребенком на "зебре"

Под Днепром автомобиль сбил маму с ребенком на "зебре"

Информатор

На помощь пострадавшим сразу же вызвали "скорую". Им на месте оказали первичную помощь, после чего госпитализировали в больницу. Предварительно, ребенок повредил правую ногу. У его матери диагностировали черепно-мозговую травму.

На месте происшествия работали правоохранители. Движение транспорта на данном участке не затруднено.

Внимание! Фото 18+

ДТП в Подгородном

ДТП в Подгородном

Днепр оперативный

ДТП в Подгородном

ДТП в Подгородном

Днепр оперативный

ДТП в Подгородном

ДТП в Подгородном

Днепр оперативный

ДТП в Подгородном

ДТП в Подгородном

Днепр оперативный

ДТП в Подгородном

ДТП в Подгородном

Информатор

ДТП в Подгородном

ДТП в Подгородном

Информатор

ДТП в Подгородном

ДТП в Подгородном

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина в неадекватном состоянии требовала от сотрудников полиции, чтобы они ее забрали. Инцидент произошел на жилмассиве "12 квартал".

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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