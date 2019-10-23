Под Днепром автомобиль переехал велосипедиста: видео с места ДТП

В Каменском Днепропетровской области 23 октября автомобиль сбил велосипедиста.
Авария произошла на пересечении улиц Сачко и Москворецкая. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вое Каменское" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В Каменском автомобиль сбил велосипедиста
Как стало известно, двухколесный двигался по главной дороге, в то время как легковушка ехала по второстепенной. Детали случившегося пока неизвестны.
По предварительной информации, велосипедист получил многочисленные травмы, в том числе сильно повреждена спина. Его госпитализировали в больницу.
Место аварии оградили. Все подробности ДТП будут устанавливать правоохранители.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре фура раздавила женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Потерпевшая скончалась на месте до приезда "скорой".
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!