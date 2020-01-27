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27 января • обновлено в 07:33
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Под Днепром автобусы с пассажирами подверглись массовым обстрелам. Фото

3.1т
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В городе Никополь Днепропетровской области 26 января неизвестные открыли огонь по городским автобусам. В момент обстрела в салонах находились пассажиры.

Нападению подверглись около пяти автобусов. Инцидент произошел в районе городской больницы №4, сообщил на своей странице в Facebook директор ООО ПКП "Мотодор" Виталий Голин.

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"В Никополе вечером в воскресенье неизвестные возле городской больницы №4 обстреливают из пневматического оружия городские автобусы с пассажирами. В настоящее время разбиты окна более чем в пяти транспортных средствах. Злоумышленники не задержаны, поэтому остальные пассажиры и транспорт не могут чувствовать себя в безопасности", – написал Голин.

В Никополе обстреляли автобусы

В Никополе обстреляли автобусы

Facebook Виталия Голина

Как сообщил руководитель предприятия, поврежденные автомобили будут временно сняты с маршрута, из-за чего возможны изменения в графике движения общественного транспорта.

"Благодаря автобусным террористам завтра утром поврежденные транспортные средства не смогут выйти на маршруты города. Таким образом, действия злоумышленников нанесли значительный ущерб не только перевозчику, но и жителям и пассажирам города Никополя, которые завтра не смогут передвигаться в обычном режиме", – отметил он.

В Никополе обстреляли автобусы

В Никополе обстреляли автобусы

Facebook Виталия Голина

В Никополе обстреляли автобусы

В Никополе обстреляли автобусы

Facebook Виталия Голина

В Никополе обстреляли автобусы

В Никополе обстреляли автобусы

Facebook Виталия Голина

В Никополе обстреляли автобусы

В Никополе обстреляли автобусы

Facebook Виталия Голина

В Никополе обстреляли автобусы

В Никополе обстреляли автобусы

Facebook Виталия Голина

В Никополе обстреляли автобусы

В Никополе обстреляли автобусы

Facebook Виталия Голина

В Никополе обстреляли автобусы

В Никополе обстреляли автобусы

Facebook Виталия Голина

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина в неадекватном состоянии требовала от сотрудников полиции, чтобы они ее забрали. Инцидент произошел на жилмассиве 12 квартал.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В этом усра-инском гадюшнике гражданство за год получили ,около 1 тысячи беглых преступников, а уехало адекватных людей и получило паспорт России около миллиона человек.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Драго Кувалда, пипец ты клоун... Выдристался.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрасамали.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мирз, недострана хаоса и дегродации.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Драго Кувалдо--клоун- дегенерат.
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