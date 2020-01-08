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8 января • обновлено в 12:53
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/ Происшествия

Под Днепром автобус с людьми попал в смертельное ДТП. Фото и видео

2.6т
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В городе Никополь Днепропетровской области утром 8 января столкнулись автобус "Икарус" и два легковых автомобиля.

По неподтвержденной информации местного издания Nikopolnews, в аварии погиб один мужчина, еще десять человек пострадали и были госпитализированы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП произошло около семи утра, когда люди ехали на работу. Об этом сообщили на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Скриншот из видео

Автобус с пассажирами, "Deawoo Nexia" и "Shevrolet Aveo" не разминулись на улице Электрометаллургов. Причина аварии пока неизвестна.

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Скриншот из видео

Из-за сильного удара автомобили превратились в груды металла. Обломки разлетелись по всей дороге.

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Скриншот из видео

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Скриншот из видео

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Скриншот из видео

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Скриншот из видео

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Скриншот из видео

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Скриншот из видео

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

ГСЧС в Днепропетровской области

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

ГСЧС в Днепропетровской области

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никополе Днепропетровской области бывший заключенный годами терроризирует родную мать, регулярно избивая и оставляя ее без каких-либо средств к существованию.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
У нас Икарусов уже лет 20 как нет...
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