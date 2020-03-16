Главная Новости
16 марта • обновлено в 13:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Карина Бондаренко

Под Днепром авто влетело в магазин: пострадавших вырезали спасатели. Фото 18+

319
Читать материал на украинском

В понедельник, 16 марта, возле поселка Новоселовка Новомосковского района Днепропетровской области автомобиль на скорости влетел в мини-маркет "Маяк".

В "Skoda Octavia" находились два человека, они оказались заблокированными под обломками машины и требовали помощи спасателей. Об этом сообщили на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям (Внимание! Фото 18+).

Мужчин достали и передали медикам скорой помощи в тяжелом состоянии. По предварительной информации, водитель авто не справился с управлением на трассе "М-04".

Под Днепром авто влетело в магазин

Под Днепром авто влетело в магазин

Telegram "Х**вый Днепр"

Под Днепром авто влетело в магазин

Под Днепром авто влетело в магазин

Сайт ГСЧС

Под Днепром авто влетело в магазин

Под Днепром авто влетело в магазин

Сайт ГСЧС

Под Днепром авто влетело в магазин

Под Днепром авто влетело в магазин

Сайт ГСЧС

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Павлоград Днепропетровской области из салона автобуса вышвырнули 13-летнюю девочку.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги