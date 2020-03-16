Под Днепром авто влетело в магазин: пострадавших вырезали спасатели. Фото 18+

В понедельник, 16 марта, возле поселка Новоселовка Новомосковского района Днепропетровской области автомобиль на скорости влетел в мини-маркет "Маяк".

В "Skoda Octavia" находились два человека, они оказались заблокированными под обломками машины и требовали помощи спасателей. Об этом сообщили на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям (Внимание! Фото 18+).

Мужчин достали и передали медикам скорой помощи в тяжелом состоянии. По предварительной информации, водитель авто не справился с управлением на трассе "М-04".

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Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Павлоград Днепропетровской области из салона автобуса вышвырнули 13-летнюю девочку.

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