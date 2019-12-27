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27 декабря • обновлено в 22:09
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Под Днепром авто влетело в автобус: погибла беременная и молодая девушка. Фото ДТП

1.1т
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На трассе между селом Вольное и городом Новомосковском на Днепропетровщине 27 декабря произошло столкновение рейсового автобуса и автомобиля "Opel".

В результате ДТП погибли две девушки 25-ти и 23-х лет, одна из них находилась на восьмом месяце беременности. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где двигался автобус "Казначеевка - Новомосковск". В салоне были 10 пассажиров и водитель.

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Обе погибшие девушки находились в "Opel". В аварии также пострадала 14-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали с легкими травмами.

Смертельное ДТП под Днепром

Смертельное ДТП под Днепром

Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Смертельное ДТП под Днепром

Смертельное ДТП под Днепром

Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Под Днепром авто влетело в автобус: погибла беременная и молодая девушка. Фото ДТП

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве пьяная женщина-водитель якобы зацепила 3 авто, выезжая со двора, и, пытаясь скрыться с места происшествия, врезалась в маршрутное такси.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
смерть ДТП
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