Под Днепром авто столкнулось с фурой: погибли два человека. Фото 18+

Под Днепром авто столкнулось с фурой. "Первый городской"

На трассе под Кривым Рогом Днепропетровской области 24 августа произошло дорожно-транспортное происшествие. "Toyota" зацепила ехавшую навстречу ей фуру, после чего съехала на обочину и снесла столб.

В результате ДТП погибли два человека, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, авария случилась на трассе Н23 Кропивницкий–Кривой Рог–Запорожье. В районе поворота в село Вольное, автомобиль "Toyota" пошел на обгон и задел грузовик DAF, который двигался во встречном направлении.

Под Днепром авто столкнулось с фурой. Фото "Первый городской"

На трассе возле Кривого Рога произошло ДТП. Фото "Первый городской"

После этого легковушка съехала с трассы и снесла опору освещения.

В результате аварии погибли два человека, которые находились в салоне авто – 38-летний мужчина и 28-летняя женщина. Также пострадал 9-летний мальчик – его с травмами доставили в больницу.

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Под Днепром авто столкнулось с фурой. Фото "Первый городской"

В результате аварии погибли два человека. Фото "Первый городской"

Под Кривым Рогом авто столкнулось с фурой. Фото "Первый городской"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Терновском районе Кривого Рога Днепропетровской области обнаружили тело девушки. Труп находился на дне 160-метровой пропасти.

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