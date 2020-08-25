Под Днепром авто сбило мопедиста: пострадавший умер в больнице. Фото

В понедельник, 24 августа, на Полтавском шоссе недалеко от села Партизанское Днепропетровской области произошло ДТП.

Автомобиль Nissan сбил мужчину, который ехал на мопеде. Как сообщает "Информатор", и мопедист, и водитель легковушки двигались в сторону Днепра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Водитель Nissan не успел среагировать на обстановку Информатор

По словам автомобилиста, водитель мопеда появился перед ним неожиданно. Мужчина не успел среагировать, произошло столкновение.

На месте происшествия работали медики, полицейские и следователь по ДТП. Пострадавшего мопедиста 1946 года рождения с травмами госпитализировали в больницу имени Мечникова.

У мужчины диагностировали перелом ребер, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Врачи боролись за жизнь потерпевшего, но в 19:30 его сердце остановилось.

На месте ДТП работали медики и правоохранители Информатор

От удара разбилось лобовое стекло Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на трассе под Кривым Рогом Днепропетровской области 24 августа произошло ДТП с фурой. В результате аварии погибли два человека.