Под Днепром авто сбило мопедиста: пострадавший умер в больнице. Фото
В понедельник, 24 августа, на Полтавском шоссе недалеко от села Партизанское Днепропетровской области произошло ДТП.
Автомобиль Nissan сбил мужчину, который ехал на мопеде. Как сообщает "Информатор", и мопедист, и водитель легковушки двигались в сторону Днепра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По словам автомобилиста, водитель мопеда появился перед ним неожиданно. Мужчина не успел среагировать, произошло столкновение.
На месте происшествия работали медики, полицейские и следователь по ДТП. Пострадавшего мопедиста 1946 года рождения с травмами госпитализировали в больницу имени Мечникова.
У мужчины диагностировали перелом ребер, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Врачи боролись за жизнь потерпевшего, но в 19:30 его сердце остановилось.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на трассе под Кривым Рогом Днепропетровской области 24 августа произошло ДТП с фурой. В результате аварии погибли два человека.