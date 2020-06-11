Под Днепром авто на скорости влетело в столб: пострадала семья с маленькими детьми. Фото

В четверг, 11 июня, в городе Подгородное Днепропетровской области на углу улиц Шоссейной и Молодежной ВАЗ-2107 врезался в электроопору.

Авария произошла около 5:20. Удар был такой силы, что водителя зажало в машине, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Подгородном ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели деблокировали мужчину из транспортного средства, после чего направили на госпитализацию. В салоне также находилась его жена и двое несовершеннолетних детей. Их забрала "скорая помощь" еще до прибытия чрезвычайников.

На месте происшествия работали шестеро спасателей и две единицы техники. Все подробности и обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

ДТП в Подгородном ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

ДТП в Подгородном ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

ДТП в Подгородном ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

ДТП в Подгородном ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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