Под Днепром авто на скорости прочесало автобус с пассажирами: видеофакт

В четверг, 9 января, на трассе под Днепром водитель легковушки на скорости прочесал автобус с пассажирами и уехал с места ДТП.

Происшествие удалось зафиксировать на видеорегистратор автомобиля, который ехал позади пассажирского автобуса. Запись опубликовали в Telegram-канале " Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла по дороге на Магдалиновку, возле населенного пункта Александровка. ДТП обошлось без пострадавших.

Под Днепром авто на скорости прочесало автобус с пассажирами Скриншот из видео

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