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10 января • обновлено в 09:00
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Под Днепром авто на скорости прочесало автобус с пассажирами: видеофакт

1.1т
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В четверг, 9 января, на трассе под Днепром водитель легковушки на скорости прочесал автобус с пассажирами и уехал с места ДТП.

Происшествие удалось зафиксировать на видеорегистратор автомобиля, который ехал позади пассажирского автобуса. Запись опубликовали в Telegram-канале " Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла по дороге на Магдалиновку, возле населенного пункта Александровка. ДТП обошлось без пострадавших.

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Под Днепром авто на скорости прочесало автобус с пассажирами

Под Днепром авто на скорости прочесало автобус с пассажирами

Скриншот из видео

Карта

Карта

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за состояния дорог в селе Привольное Днепропетровской области "скорая" не смогла доехать на вызов к пациенту. У машины на ходу отвалились колеса.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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