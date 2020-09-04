В городе Новомосковск Днепропетровской области полиция задержала 24-летнюю девушку, которая дома обустроила порностудию, где снимала фото и видео собственного участия.

После этого девушка продавала их на закрытых сайтах, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, правоохранители провели санкционированный судом обыск в доме. По результатам следственного действия полицейские изъяли мобильный телефон, компьютерную технику и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Под Днепром 24-летняя девушка дома обустроила порностудию. Фотопорностудию. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

Отметим, что после проведения исследований будет решаться вопрос о сообщении женщине о подозрении.

По данному факту проводится расследование по ч. 3 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под Днепром 24-летняя девушка дома обустроила порностудию. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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