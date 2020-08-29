Под Днепром 15-летний подросток застрелил приятеля

В пятницу вечером, 28 августа, в городе Каменское Днепропетровской области в частном доме 15-летний подросток выстрелил в своего друга.

Около 20:30 парень взял со шкафа охотничье ружье и из-за неаккуратного обращения с ним случайно произвел выстрел. Оружие принадлежало родственнику подростка и находилось не в сейфе, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Парень случайно выстрелил в друга из охотничьего ружья. Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Пуля попала в голову 15-летнему парню. Ранение оказалось смертельным, парень скончался на месте. Как передает "Событие", погибший ученик девятого класса и стрелок были друзьями.

Правоохранители изъяли ружье. На данный момент открыты два уголовных производства по факту убийства по неосторожности и небрежного хранения огнестрельного оружия. Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мать бросила 10-месячного ребенка в парке. 36-летняя днепрянка объяснила патрульным, что она потеряла свою дочь. Она якобы побежала к качели, а после – исчезла.

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