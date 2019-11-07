"Планировали убить!" Активист из Днепра рассказал о причастности экс-чиновника к покушению на него

Лидер ОО "Народный трибунал" Александр Юровских, известный организацией акций против семьи экс-секретаря горсовета Днепра, считает, что нападение на него 4 ноября было покушением на убийство.

В комментарии "СтопКор" он заявил о намерении добиться переквалификации дела на покушение на убийство, аргументируя это тем, что нападавшие даже не прятали лиц.

"На следующей неделе я выпишусь из больницы и буду ходатайствовать о переквалификации дела на покушение на убийство. Меня били металлической арматурой по голове, кроме того, были без балаклавы, то есть не боялись, что я могу их узнать. Соответственно, меня собирались убить, а не напугать. Хочу добавить, они меня не запугают", – сообщил активист.

Александр Юровских СтопКор

Правоохранители инкриминируют нападающим статью 296 ч. 4 "хулиганство". По его словам, от смерти его спасли случайные свидетели происшествия.

"Мне нанесли несколько ударов по голове, я потерял сознание. Ситуацию спасли прохожие, которые оказали первую помощь, а также вызвали полицию и скорую помощь", – отметил Юровских.

Отметим, что в последнее время организация "Народный трибунал" проводила акции протеста против семьи Мишаловых, которые давно "дерибанят" городской бюджет Днепра и не стесняются светиться в грязных коррупционных схемах. Именно их активист подозревает в заказе нападения и отмечает, что участникам акций неоднократно поступали угрозы.

"Я подозреваю, что за этим стоит семья Мишаловых. Мы проводили акции, после которых некоторым из моих активистов угрожали физической расправой. Имен назвать не могу из-за ситуации, которая сложилась", - сказал активист.

Правоохранители инкриминируют нападающим статью 296 ч. 4 "хулиганство". Сам пострадавший считает такое решение несправедливым.

Кроме того, в ходе общения появилась интересная деталь: когда активиста посадили в "скорую", медсестра-санитарка сразу его сфотографировала. Мотивы работницы "скорой" пока неизвестны, однако фото мгновенно обнародовали местные ресурсы.

Как писал OBOZREVATEL, активисты города Днепра обратились в городской совет по поводу расследования схем одиозной семьи Мишаловых, которая уже давно "дерибанит" бюджет.

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