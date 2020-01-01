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1 января • обновлено в 16:09
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"Первые крысы повылазили!" Сеть взбесило избиение медиков в Никополе на Новый год

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В Никополе Днепропетровской области в новогоднюю ночь жестоко избили медиков скорой помощи.

Так, фельдшер получил сотрясение головного мозга и ушиб коленного состава. Об этом сообщил Радий Шевченко, директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Избили медиков

Избили медиков

Судебно-юридическая газета

Как стало известно, бригада скорой помощи приехала на вызов, где женщина в нетрезвом состоянии жаловалась на боль в животе и требовала дать ей таблетку панкреатина.

Женщина отказалась от осмотра, а также от предложения приобрести указанные таблетки в аптеке через дорогу.

После этого бригада вернулась на станцию, куда эта женщина со своим пьяным сыном приехала на такси и устроила драку.

"Таксист и сын с матерью устроили драку с бригадой, и с оперативным врачом, и санитаркой станции", – рассказал Шевченко.

Отметим, что фельдшер был госпитализирован.

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На место происшествия прибыла полиция и в их присутствии "больную" осмотрели и поставили диагноз алкогольной интоксикации.

"Требую от полиции Никополя и городской власти обнародовать информацию об уголовном внедрении и дальнейшее состояние расследования. От трех с половиной тысяч работников экстренной медицинской помощи области благодарю за такое "поздравление" с Новым годом. Первые крысы вылезли!", – добавил директор.

В сети пользователи в недоумении от случившегося:

"Бессовестные, понапиваются, совсем нас за людей не считают!", "Интересно, оно уже проспалось?", "Обязательно фото этих тварей на бигборды Никополя и криминальную ответственность", "Вот из-за таких страдают работники медицины. У них ведь семьи и дети", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Днепре на улице Малиновского загорелся коллектор теплотрассы.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
Драка скорая помощь медики
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Да не кипишуйте тут, потом как всегда окажется они герои ато,и придется опять вломить медикам.
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