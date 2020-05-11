Перевернулся четыре раза: на трассе под Днепром автомобиль вылетел в кювет

В понедельник, 11 мая, около пяти утра на Криворожском шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие.

На место прибыли патрульные и обнаружили автомобиль ВАЗ 21099 в кювете, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.

На трассе под Днепром автомобиль вылетел в кювет Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

По словам потерпевших, автомобиль двигался на достаточно большой скорости – примерно 140 км/час. Когда транспортное средство стало заносить на обочину, один из мужчин, который сидел рядом с водителем, решил исправить ситуацию и тоже ухватился за руль, чтобы вывернуть его вправо.

После этого контроль над авто был потерян, поэтому машина вылетела в кювет и четыре раза перевернулась.

В результате аварии водитель и двое пассажиров получили повреждения и их госпитализировали.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на Набережной Победы мотоциклист въехал в ограждение. Водитель получил различные травмы, но после аварии оставался в сознании. На место события вызвали скорую помощь.