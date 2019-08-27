Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Перевернуло несколько раз: под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой

479 Читать материал на украинском

На въезде в Кривой Рог Днепропетровской области в ночь на 27 августа произошла авария.

Автомобиль Skoda на большой скорости влетел в отбойник, несколько раз перевернулся и встал на колёса. Об этом сообщает "Первый городской".

В Кривом Роге произошло жуткое ДТП

В Кривом Роге произошло жуткое ДТП

Коллаж

Новости
Перелетела через крышу: в Днепре автомобиль сбил девушку. Фото

Известно, что водитель легковушки двигался со стороны Днепра. Около полуночи он не справился с управлением транспортным средством. В районе ресторана Camel автомобиль на полной скорости вылетел на левую обочину и снес металлический отбойник. В результате столкновения машину несколько раз перевернуло. Спидометр показывает скорость в 160 километров в час.

Под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой

Под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой

Первый городской

По предварительной информации, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Потерпевшего с тяжелыми травмами ног и спины госпитализировали в "тысячку".

Под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой

Под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой

Первый городской

Позже стало известно, что мужчина скончался в больнице.

Под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой

Под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре толпа подростков жестоко расправилась над мужчиной. Пятеро подростков избивали ногами мужчину прямо посреди дороги, после чего утащили его в неизвестном направлении.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...