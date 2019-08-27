Перевернуло несколько раз: под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой

На въезде в Кривой Рог Днепропетровской области в ночь на 27 августа произошла авария.

Автомобиль Skoda на большой скорости влетел в отбойник, несколько раз перевернулся и встал на колёса. Об этом сообщает "Первый городской".

В Кривом Роге произошло жуткое ДТП Коллаж

Известно, что водитель легковушки двигался со стороны Днепра. Около полуночи он не справился с управлением транспортным средством. В районе ресторана Camel автомобиль на полной скорости вылетел на левую обочину и снес металлический отбойник. В результате столкновения машину несколько раз перевернуло. Спидометр показывает скорость в 160 километров в час.

Под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой Первый городской

По предварительной информации, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Потерпевшего с тяжелыми травмами ног и спины госпитализировали в "тысячку".

Под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой Первый городской

Позже стало известно, что мужчина скончался в больнице.

Под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре толпа подростков жестоко расправилась над мужчиной. Пятеро подростков избивали ногами мужчину прямо посреди дороги, после чего утащили его в неизвестном направлении.

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