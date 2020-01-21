Перерезал шеи собакам: на Днепропетровщине задержали жестокого живодера

В Терновке Днепропетровской области 20 января задержали опасного живодера.

Мужчина убил одну собаку и ранил другую. Второго пса ветеринарам удалось спасти, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

На Днепропетровщине задержали жестокого живодера

Как стало известно, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из подъездов громко лают собаки.

Патрульные прибыли на место происшествия и увидели между этажами на лестничной площадке двух собак, которые лежали с перерезанными шеями.

По приезду ветеринаров оказалось, что одна из собак еще жива. Пса доставили в специализированную клинику, где ему оказывают помощь.

Полицейские установили личность живодера и доставили его в Терновское отделение полиции. Им оказался 49-летний житель этого подъезда. У мужчины изъяли орудие преступления - нож.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Отметим, что мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Славутич" неизвестные жестоко убили собак. Некоторые животные были ранены и утонули в озере, некоторые – умирали с ранениями на пустыре.

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