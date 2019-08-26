Перелетела через крышу: в Днепре автомобиль сбил девушку. Фото

В Днепре 25 августа автомобиль Volkswagen Passat сбил девушку-пешехода.

ДТП произошло на проезде Александра Гальченко около 22:00. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре автомобиль сбил девушку Коллаж

Volkswagen двигался по проезду Александра Гальченко в направлении проспекта Богдана Хмельницкого. На пересечении с улицей Подольской девушка попыталась перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель легковушки не успел затормозить и сбил ее.

В Днепре легковушка сбила девушку Информатор

От удара девушку перебросило через крышу автомобиля. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали в больницу Мечникова.

В Днепре легковушка сбила девушку Информатор

На месте происшествия работал экипаж полиции.

В Днепре легковушка сбила девушку Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге произошло жуткое ДТП. 23 августа Mercedes вылетел на тротуар и врезался в столб. 19-летний водитель не справился с управлением, вследствие чего произошло столкновение.

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