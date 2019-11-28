Переходил по "зебре": в Днепре сбили ребенка на улице Чернышевского

В среду, 27 ноября, в Днепре на улице Чернышевского Daewoo Lanos сбил 13-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

ДТП случилось около 19:30 на пересечении улиц Чернышевского и Жуковского, сообщает Информатор. Водитель Daewoo Lanos двигался по улице Чернышевского со стороны проспекта Гагарина.

В Днепре сбили ребенка на пешеходном переходе Информатор

Пострадавшего мальчика забрала "скорая" в областную детскую больницу. О его состоянии на данный момент ничего не известно. Правоохранители начали выяснять детали происшествия.

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что утром 26 ноября на пересечении улиц Чернышевского и Гоголя водитель Daewoo сбил молодую девушку на пешеходном переходе. Пострадавшая пережила две остановки сердца и упала в кому 3-й степени.

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