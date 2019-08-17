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Перебегала дорогу в неположенном месте: в Днепре возле "Каравана" произошло жуткое ДТП. Видео

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На Левом берегу Днепра 16-го августа автомобиль Dacia сбил пенсионерку.

Авария произошла на улице Нижнеднепровской около 16:00. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре автомобиль сбил женщину

В Днепре автомобиль сбил женщину

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Мчалось по встречной: в Днепре авто переехало женщину. Видеофакт

Женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, однако угодила под колеса Dacia. Водитель иномарки не успел остановить транспортное средство.

В результате столкновения пенсионерка получила многочисленные ушибы и перелом лодыжки.

Медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в зоне ООС погиб разведчик из Днепра. Жизнь военнослужащего 74-го разведывательного батальона оборвалась в ночь на 15 августа.

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Украина Днепр
Теги
ДТП авария скорая помощь
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