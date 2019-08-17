Перебегала дорогу в неположенном месте: в Днепре возле "Каравана" произошло жуткое ДТП. Видео

На Левом берегу Днепра 16-го августа автомобиль Dacia сбил пенсионерку.
Авария произошла на улице Нижнеднепровской около 16:00. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В Днепре автомобиль сбил женщину
Коллаж
Женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, однако угодила под колеса Dacia. Водитель иномарки не успел остановить транспортное средство.
В результате столкновения пенсионерка получила многочисленные ушибы и перелом лодыжки.
Медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в зоне ООС погиб разведчик из Днепра. Жизнь военнослужащего 74-го разведывательного батальона оборвалась в ночь на 15 августа.
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