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9 ноября • обновлено в 10:02
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Перебегал дорогу: в центре Днепра Daewoo сбил пешехода

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8 ноября, в 23:15, на перекрестке улиц Харьковской и проспекта Яворницкого водитель автомобиля Daewoo Lanos сбил пешехода.

Об этом сообщает Информатор с места событий.

Daewoo Lanos сбил пешехода

Daewoo Lanos сбил пешехода

dp.informator.ua

Daewoo ехал по ул. Харьковской в крайне правой полосе. Водитель рассказал, что пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора, поэтому он не успел затормозить и сбил мужчину.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу

Пострадавшего госпитализировали в больницу

dp.informator.ua

Мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора

Мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора

dp.informator.ua

От удара пострадавший упал на землю и ударился затылком о бордюр. Прохожие и свидетели происшествия вызвали мужчине скорую помощь. Пострадавшего медики госпитализировали в больницу им. Мечникова.

По предварительным данным, у пострадавшего травма головы.

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Мужчина упал на землю и ударился затылком о бордюр

Мужчина упал на землю и ударился затылком о бордюр

dp.informator.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в маршрутке Днепра поиздевались над пассажиркой с инвалидностью.

Яна Коваль

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Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП получил травму
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