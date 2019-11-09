Перебегал дорогу: в центре Днепра Daewoo сбил пешехода

8 ноября, в 23:15, на перекрестке улиц Харьковской и проспекта Яворницкого водитель автомобиля Daewoo Lanos сбил пешехода.
Об этом сообщает Информатор с места событий.
Daewoo Lanos сбил пешехода
dp.informator.ua
Daewoo ехал по ул. Харьковской в крайне правой полосе. Водитель рассказал, что пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора, поэтому он не успел затормозить и сбил мужчину.
Пострадавшего госпитализировали в больницу
dp.informator.ua
Мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора
dp.informator.ua
От удара пострадавший упал на землю и ударился затылком о бордюр. Прохожие и свидетели происшествия вызвали мужчине скорую помощь. Пострадавшего медики госпитализировали в больницу им. Мечникова.
По предварительным данным, у пострадавшего травма головы.
Мужчина упал на землю и ударился затылком о бордюр
dp.informator.ua
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Яна Коваль
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