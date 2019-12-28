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28 декабря • обновлено в 14:40
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Яна Коваль

Перебегал дорогу: на Донецком шоссе насмерть сбили пешехода

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27 декабря водитель Toyota насмерть сбил пешехода. Образовалась пробка по направлению к городу.

Происшествие случилось около 16:30 в районе Агросоюза, сообщает Информатор.

На Донецком шоссе сбили человека

На Донецком шоссе сбили человека

Информатор

По предварительным данным, человек перебегал дорогу в неположенном месте – на участке нет зебры или знаков. Более того, шоссе практически не освещается. Водитель не заметил пешехода в черной одежде и сбил его.

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От полученных травм пострадавший скончался на месте. Медики смогли лишь констатировать смерть.

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Перебегал дорогу: на Донецком шоссе насмерть сбили пешехода

Информатор

Перебегал дорогу: на Донецком шоссе насмерть сбили пешехода

Информатор

Перебегал дорогу: на Донецком шоссе насмерть сбили пешехода

Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что под Днепром авто влетело в автобус: погибла беременная.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина
Теги
пешеход авария ДТП новости
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