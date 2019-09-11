Оторвало руку по плечо: на хлебозаводе под Днепром произошло ЧП с 19-летней девушкой

В Каменском Днепропетровской области 10 сентября на хлебозаводе №1 19-летней девушке затянуло руку в делитель теста.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, руку девушки долго освобождали, а затем ампутировали на предприятии.

Пострадавшая находится в реанимации городской больницы скорой помощи.

ЧП на хлебозаводе в Каменском iz.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что на территории частного дома в Днепре неизвестному мужчине вонзили нож в сердце. В полиции рассказали эксклюзивные детали убийства.

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