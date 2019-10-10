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10 октября • обновлено в 21:19
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Оторвало колесо: в Днепре Tesla попала в тройное ДТП. Фото

1.8т Читать материал на украинском

В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись Tesla, Volvo и Renault.

По предварительной информации, ДТП произошло, когда горел красный сигнал светофора. Водители пытались перестроиться и не учли габариты автомобилей, сообщает Информатор.

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В результате столкновения больше всего пострадала Tesla, у нее оторвало колесо. Водитель иномарки ударился головой и ушибся.

Правоохранители начали выяснять детали происшествия.

В Днепре Tesla попала в тройное ДТП

В Днепре Tesla попала в тройное ДТП

Информатор

Оторвало колесо: в Днепре Tesla попала в тройное ДТП. Фото

Информатор

Оторвало колесо: в Днепре Tesla попала в тройное ДТП. Фото

Информатор

Оторвало колесо: в Днепре Tesla попала в тройное ДТП. Фото

Информатор

Оторвало колесо: в Днепре Tesla попала в тройное ДТП. Фото

Информатор

Оторвало колесо: в Днепре Tesla попала в тройное ДТП. Фото

Информатор

Оторвало колесо: в Днепре Tesla попала в тройное ДТП. Фото

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что во время пресс-марафона в Киеве 10 октября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие денег на строительство аэропортав Днепре в проекте государственного бюджета на 2020 год.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП Tesla
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