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4 ноября • обновлено в 07:55
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Отомстил водителю: в Днепре неадекватный мужчина разбил стекло маршрутки. Видео

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В воскресенье, 3 ноября, в центре Днепра пешеход разбил стекло в маршрутке №79. Он посчитал это справедливым, потому что водитель едва не наехал на него.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Шмидта. Запись с видеорегистратора машины, которая стояла рядом с маршрутным такси, опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

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Как видно на видео, водитель поворачивал на улицу Шмидта по зеленой стрелке, когда на дорогу вышел мужчина. Возможно, он попал в слепую зону маршрутчика, но тот все равно успел среагировать. Пешеход был уверен в своей правоте и отомстил водителю, ударив кулаком по стеклу.

Мужчина разбил стекло маршрутки в Днепре

Мужчина разбил стекло маршрутки в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре ожидается потепление. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха подымется до отметки +16.

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Место
Украина Днепр
Теги
водитель маршрутки маршрутка Конфликт
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