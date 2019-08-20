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Отлетело колесо: в Кривом Роге произошло жесткое ДТП с грузовиком. Фото

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В Долгинцевском районе Кривого Рога 19 августа с дороги слетел грузовой автомобиль Mercedes.

Авария случилась неподалеку улицы Проскуровской около 19:30. Об этом сообщает "1 Городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром перевернулась фура

Под Днепром перевернулась фура

Politeka

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Известно, что грузовик двигался со стороны Днепровского шоссе. Шофер Mercedes не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство начало вилять. Водитель съехал на обочину, однако у машины отлетело колесо и она перевернулась.

В результате аварии пострадал шофер. Мужчину с травмами ног, сотрясением мозга и множественными ушибами госпитализировали в "тысячку".

На месте происшествия работали патрульные и следователи.

В Кривом Роге перевернулась фура

В Кривом Роге перевернулась фура

Первый городской

В Кривом Роге перевернулась фура

В Кривом Роге перевернулась фура

Первый городской

В Кривом Роге перевернулась фура

В Кривом Роге перевернулась фура

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине на шахте случилось жуткое ЧП с женщиной. Тело женщины без признаков жизни обнаружили в одном из вагонов для погрузки угля.

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Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП авто
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