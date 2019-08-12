Отлетел на 40 метров: житель Днепра устроил ДТП на популярном курорте

Сегодня, 12 августа, днепрянин сбил 18-летнего парня на косе в Бердянске Запорожской области. От удара пострадавшего откинуло на 40 метров от места столкновения.

ДТП произошло около 3:00 ночи возле пляжа "Солома". Водителя, который скрылся с места происшествия, удалось задержать на блокпосту в Запорожье в тот же день. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Запорожской области.

Пострадавший парень с многочисленными травмами находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Бердянске произошло жуткое ДТП

35-летний водитель Honda на большой скорости сбил человека на пешеходном переходе. Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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На месте происшествия остался государственный номер машины и радиаторная решетка. Полиция нашла брошенный автомобиль в одном из районов Бердянска. Его изуродовало от сильного удара.

От удара у машины разбилось лобовое стекло Патрульная полиция Запорожской области

По даному факту в полиции открыли уголовное производство. Жителю Днепра грозит ограничение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 10 августа в Днепре столкнулись машина скорой помощи и грузовик. В аварии пострадали пять человек. Водителя грузового автомобиля не пропустил скорую, которая с включенной сиреной мчалась в больницу.

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