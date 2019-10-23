"Отключился" за рулем: в Днепре водитель "Волги" врезался в припаркованные авто

В Днепре на улице Бориса Кротова водитель автомобиля "Волга" потерял сознание во время движения, и машину занесло в сторону припаркованных у обочины авто.

Инцидент произошел утром 23 октября, передает "Информатор".

В Днепре водитель "Волги" врезался в припаркованные авто Информатор

Сообщается, что "Волга" поворачивала с проспекта Богдана Хмельницкого на ул. Бориса Кротова, когда водитель "отключился".

В результате машина зацепила 4 припаркованных авто и остановилась на трамвайных путях.

У "Волги" разбит бампер и поцарапана фара, автомобили Chevrolet, Daewoo, Skoda и Mazda получили незначительные повреждения. Для движения трамваев препятствий нет.

Водителя "Волги" госпитализировали в 16-ю больницу. Сообщается, что мужчина пришел в сознание, однако нуждается в обследовании.

Патрульные перекрыли движение в сторону поселка Кротова, водители вынуждены объезжать участков по трамвайным путям.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Автомобили получили незначительные повреждения Информатор

Для движения трамваев препятствий нет Информатор

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Водитель "Волги" госпитализирован Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что на 426-м километре трассы Днепр-Запорожье 21 октября автомобиль Skoda влетел в бетонную стелу. В результате ДТП погиб водитель, оказавшийся под завалами бетона.

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