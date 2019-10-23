Главная Новости
23 октября • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

"Отключился" за рулем: в Днепре водитель "Волги" врезался в припаркованные авто

242 Читать материал на украинском

В Днепре на улице Бориса Кротова водитель автомобиля "Волга" потерял сознание во время движения, и машину занесло в сторону припаркованных у обочины авто.

Инцидент произошел утром 23 октября, передает "Информатор".

В Днепре водитель "Волги" врезался в припаркованные авто

В Днепре водитель "Волги" врезался в припаркованные авто

Информатор

Сообщается, что "Волга" поворачивала с проспекта Богдана Хмельницкого на ул. Бориса Кротова, когда водитель "отключился".

В результате машина зацепила 4 припаркованных авто и остановилась на трамвайных путях.

Новости
Смертельное ДТП с мотоблогершей под Киевом: появилось фото виновников и новые подробности

У "Волги" разбит бампер и поцарапана фара, автомобили Chevrolet, Daewoo, Skoda и Mazda получили незначительные повреждения. Для движения трамваев препятствий нет.

Водителя "Волги" госпитализировали в 16-ю больницу. Сообщается, что мужчина пришел в сознание, однако нуждается в обследовании.

Патрульные перекрыли движение в сторону поселка Кротова, водители вынуждены объезжать участков по трамвайным путям.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Новости
В Румынии автобус с украинцами попал в страшное ДТП: есть пострадавшие. Первые фото
Автомобили получили незначительные повреждения

Автомобили получили незначительные повреждения

Информатор

Для движения трамваев препятствий нет

Для движения трамваев препятствий нет

Информатор

Полиция выясняет обстоятельства ДТП

Полиция выясняет обстоятельства ДТП

Информатор

Водитель "Волги" госпитализирован

Водитель "Волги" госпитализирован

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что на 426-м километре трассы Днепр-Запорожье 21 октября автомобиль Skoda влетел в бетонную стелу. В результате ДТП погиб водитель, оказавшийся под завалами бетона.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
ДТП полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel