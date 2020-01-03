Откинуло в дерево: в Кривом Роге в жутком ДТП пострадал ребенок. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области 2 января на пересечении улиц Армавирской и Калантая произошло столкновение автомобилей Renault Logan и "Жигули".

Легковушки не разминулись на перекрестке. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге в ДТП пострадал ребенок Первый городской

Авария случилась около 17:00. Предварительно, иномарка не пропустила ВАЗ на повороте. От удара "Жигули" откинуло на обочину, где он врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал семилетний пассажир "Жигулей". Девочка получила серьезный ушиб лба. Ребенка осмотрели медики и направили на амбулаторное лечение дома.

В Кривом Роге в ДТП пострадал ребенок Первый городской

На месте все обстоятельства произошедшего выясняли патрульные и следователь.

В Кривом Роге в ДТП пострадал ребенок Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре задержали мужчину, который "заминировал" два вокзала. За ложное сообщение о минировании ему грозит от 2-х до 6 лет лишения свободы.

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