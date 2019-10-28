Отказывалась платить: в Днепре маршрутчик силой выволок пассажирку из салона. Видео

В Днепре 27 октября водитель маршрутного такси насильно выдворил женщину, которая отказывалась оплачивать проезд.

Инцидент произошел на маршруте №155 возле железнодорожного вокзала. Об этом стало известно в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре маршрутчик силой выволок пассажирку из салона Скриншот

Вечерний рейс для водителя 155-ой маршрутки ознаменовался курьезом. Нетрезвой пассажирке не удалось убедить шофера прокатить ее бесплатно, поэтому она взяла маршрутку штурмом. Для успокоения дебоширки мужчине пришлось применить силу. Все действо сопровождалось криками и руганью.

Возмущенные поведением водителя пассажиры требовали оставить женщину в покое и даже предлагали оплатить проезд вместо нее, однако мужчина продолжил движение только после того, как избавился от "зайца".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в небе над Днепром случилось серьезное ЧП с самолетом. Во время полета у пассажирского самолета Борисполь – Днепр отказал один из двигателей. На борту было 45 пассажиров.

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