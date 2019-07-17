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Отказался от госпитализации: в Днепре под моргом умер мужчина. Видео 18+

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17-го июля в Днепре возле патологоанатомического отделения городской клинической больницы № 9 обнаружили тело пожилого мужчины.

Труп выявили сотрудники больницы. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Следов насильственной смерти не обнаружили. По предварительной информации, мужчине стало плохо и он упал замертво.

Сотрудникам полиции удалось установить личность умершего и связаться с родственниками.

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В Днепре нашли труп мужчины

kp40.ru

Как рассказали родственники, 58-летний Владимир Самойленко пропал еще 15-го июля. Онкобольной мужчина отказывался от госпитализации.

Обстоятельства смерти выясняют следователи и судмедэксперты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Николаевом погиб отец с двумя детьми.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр смерть мужчина
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