Отказался от госпитализации: в Днепре под моргом умер мужчина. Видео 18+

17-го июля в Днепре возле патологоанатомического отделения городской клинической больницы № 9 обнаружили тело пожилого мужчины.

Труп выявили сотрудники больницы. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Следов насильственной смерти не обнаружили. По предварительной информации, мужчине стало плохо и он упал замертво.

Сотрудникам полиции удалось установить личность умершего и связаться с родственниками.

В Днепре нашли труп мужчины kp40.ru

Как рассказали родственники, 58-летний Владимир Самойленко пропал еще 15-го июля. Онкобольной мужчина отказывался от госпитализации.

Обстоятельства смерти выясняют следователи и судмедэксперты.

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