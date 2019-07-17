Отказался от госпитализации: в Днепре под моргом умер мужчина. Видео 18+

17-го июля в Днепре возле патологоанатомического отделения городской клинической больницы № 9 обнаружили тело пожилого мужчины.
Труп выявили сотрудники больницы. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Следов насильственной смерти не обнаружили. По предварительной информации, мужчине стало плохо и он упал замертво.
Сотрудникам полиции удалось установить личность умершего и связаться с родственниками.
В Днепре нашли труп мужчины
kp40.ru
Как рассказали родственники, 58-летний Владимир Самойленко пропал еще 15-го июля. Онкобольной мужчина отказывался от госпитализации.
Обстоятельства смерти выясняют следователи и судмедэксперты.
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