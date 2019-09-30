Отказали тормоза: в Днепре произошло ДТП с маршруткой

В районе пересечения ул. Орловской и пр. Ивана Мазепы в Днепре произошло ДТП с участием маршрутки.

По словам очевидца, у маршрутки отказали тормоза, сообщается в Тelegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре произошло ДТП с маршруткой Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре произошло ДТП с маршруткой Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

О пострадавших в настоящее время не известно.

Опубликованные фотографии с места происшествия свидетельствуют о том, что в ДТП поврежден еще как минимум один автомобиль – легковушка врезалась в маршрутку, которая перегородила проезжую часть.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL писал, что руководитель отдела уголовного розыска Павлоградского отдела полиции совершил лобовое столкновение с автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В происшествии пострадали водитель и два пассажира "Лада Калина", среди которых была 62-летняя женщина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал