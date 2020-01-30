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30 января • обновлено в 10:31
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Отбросило на несколько метров: в Кривом Роге автомобиль сбил ребенка на остановке

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В Кривом Роге Днепропетровской области 29 января автомобиль Hyundai сбил 13-летнего мальчика.

Столкновение произошло в момент, когда ребенок выходил из вагона трамвая на остановке. Удар был такой силы, что школьника отбросило на несколько метров, сообщает Первый городской.

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В Кривом Роге автомобиль сбил ребенка на остановке

В Кривом Роге автомобиль сбил ребенка на остановке

Коллаж

ДТП произошло в Металлургическом районе города в вечернее время суток. Водитель легковушки совершил наезд на пассажира трамвая прямо на остановке. В результате аварии мальчик получил травму колена. Его госпитализировали в 8-ю городскую больницу.

В Кривом Роге автомобиль сбил ребенка

В Кривом Роге автомобиль сбил ребенка

Первый городской

В Кривом Роге автомобиль сбил ребенка

В Кривом Роге автомобиль сбил ребенка

Первый городской

В Кривом Роге автомобиль сбил ребенка

В Кривом Роге автомобиль сбил ребенка

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 29 января на Криворожском шоссе под Днепром произошло сразу три ДТП, где столкнулись семь автомобилей. Два из них – грузовики, Chevrolet, Toyota, Audi, Subaru и Fiat. В результате пострадал один мужчина, который стоял на обочине.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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