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От удара машину выкинуло на тротуар: в Днепре произошло ДТП. Фото и видео

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Вечером 8 июня в Днепре произошло ДТП, есть пострадавшие. Лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Pajero Sport и Chevrolet Aveo.

Авария случилась около 22:00 на узком участке улицы Большая Диевская, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре произошло ДТП

В Днепре произошло ДТП

Информатор

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Параллельные пересеклись: под Днепром Opel протаранил едущий рядом "ВАЗ". Видео

Оба автомобиля существенно повреждены, подушки безопасности сработали только у джипа. Chevrolet выкинуло на тротуар от сильного удара. Девушку, водителя легковушки, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают причину происшествия.

Пострадала машина охранной фирмы

Пострадала машина охранной фирмы

Информатор

Подушки безопасности сработали только у джипа

Подушки безопасности сработали только у джипа

Информатор

ДТП произошло на Большой Диевской

ДТП произошло на Большой Диевской

Информатор

Правоохранители устанавливают причину аварии

Правоохранители устанавливают причину аварии

Информатор

Обе машины повреждены

Обе машины повреждены

Информатор

Столкнулись Mitsubishi Pajero Sport и Chevrolet Aveo

Столкнулись Mitsubishi Pajero Sport и Chevrolet Aveo

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мотоциклист угодил под колеса "ВАЗа".

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Место
УкраинаДнепр
Теги
ДнепрДТП
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