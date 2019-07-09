От удара машину выкинуло на тротуар: в Днепре произошло ДТП. Фото и видео

Вечером 8 июня в Днепре произошло ДТП, есть пострадавшие. Лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Pajero Sport и Chevrolet Aveo.
Авария случилась около 22:00 на узком участке улицы Большая Диевская, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В Днепре произошло ДТП
Информатор
Оба автомобиля существенно повреждены, подушки безопасности сработали только у джипа. Chevrolet выкинуло на тротуар от сильного удара. Девушку, водителя легковушки, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Правоохранители устанавливают причину происшествия.
Пострадала машина охранной фирмы
Информатор
Подушки безопасности сработали только у джипа
Информатор
ДТП произошло на Большой Диевской
Информатор
Правоохранители устанавливают причину аварии
Информатор
Обе машины повреждены
Информатор
Столкнулись Mitsubishi Pajero Sport и Chevrolet Aveo
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мотоциклист угодил под колеса "ВАЗа".
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