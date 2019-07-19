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Освобожденный под залог мужчина ограбил банкомат в Днепропетровской области. Фото и видео

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Мужчина, которого ранее суд в Запорожской области отпустил под залог, ограбил банкомат в Днепропетровской области.

Подозреваемого задержали вместе с сообщниками, сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Банкомат ограблен при помощи взрывчатки

Банкомат ограблен при помощи взрывчатки

Facebook Вячеслава Аброськина

Новости
Запустили газ и взорвали: в Днепре ограбили известный банкомат

"Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка освободил из-под стражи за символическую залог 80 тисячь гривень. Уже сегодня ночью в Днепропетровской области он со своей бандой путем подрыва ограбил банкомат", - пишет он.

Также Аброськин высоко оценил действия криминальной полиции Днепра и высказал недовольство тем, что суд отпустил подозреваемых под залог.

Ночью полиция задержала подозреваемых в ограблении банкомата

Ночью полиция задержала подозреваемых в ограблении банкомата

Facebook Вячеслава Аброськина

Подозреваемый в ограблении банкомата

Подозреваемый в ограблении банкомата

Facebook Вячеслава Аброськина

Подозреваемый в ограблении банкомата

Подозреваемый в ограблении банкомата

Facebook Вячеслава Аброськина

Подозреваемый в ограблении банкомата

Подозреваемый в ограблении банкомата

Facebook Вячеслава Аброськина

"Оперативники по крупицам собирали информацию, денно и нощно сидели в засаде, ждали, чтобы этих гадов взять с неопровержимыми доказательствами. И чтобы что? А чтобы в дальнейшем другой суд их отпустил", - негодует замглавы полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре взорвали банкомат ПриватБанка и украли 325 тысяч гривень.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр полиция криминал
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