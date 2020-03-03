Осужденные объявили голодовку в колонии на Днепропетровщине. Видео

В Широковской колонии под Кривым Рогом Днепропетровской области двое осужденных объявили голодовку из-за претензий к администрации.
Мужчины написали заявление на имя руководства колонии и опубликовали видеобращение в Facebook, сообщает издание "Весь Кривой Рог" (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).
Один из осужденных заявил о давлении правоохранителя, который требует дать компрометирующую информацию о заключенных или сотрудников администрации. Другой мужчина утверждает, что ему не предоставляют необходимого лечения. Также на осужденного давят и склоняют к "стукачеству".
Осужденные объявили голодовку в колонии на Днепропетровщине
112 Украина
В связи с этим 1 марта они объявили голодовку. Колония и наблюдательные органы пока не давали комментариев по поводу инцидента.
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