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27 января • обновлено в 09:05
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Алина Рашевская

Оставил родным записку: в Кривом Роге мужчину нашли повешенным в гараже. Фото 18+

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В городе Кривой Рог Днепропетровской области 26 января обнаружили труп 62-летнего местного жителя.

Тело мужчины со связанными скотчем руками висело в гараже. При нем имелась прощальная записка, сообщает Первый городской.

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Тело мужчины нашли в гаражном кооперативе, который находится в Саксаганском районе города. Его увидела жена погибшего. Труп со связанными скотчем руками был подвешен к потолку.

В Кривом Роге нашли труп мужчины

В Кривом Роге нашли труп мужчины

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При осмотре у мужчины обнаружили записку, в которой он объяснил, что покончил с собой, не выдержав тяжелой жизненной ситуации. Горожанин написал, что его "жизнь закончена", вероятно, из-за наличия инфекционного заболевания, а своим близким посоветовал обратиться в диспансер.

Внимание! Фото 18+

В Кривом Роге нашли труп мужчины

В Кривом Роге нашли труп мужчины

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина в неадекватном состоянии требовала от сотрудников полиции, чтобы они ее забрали. Инцидент произошел на жилмассиве 12 квартал.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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