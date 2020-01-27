Оставил родным записку: в Кривом Роге мужчину нашли повешенным в гараже. Фото 18+

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 26 января обнаружили труп 62-летнего местного жителя.
Тело мужчины со связанными скотчем руками висело в гараже. При нем имелась прощальная записка, сообщает Первый городской.
Тело мужчины нашли в гаражном кооперативе, который находится в Саксаганском районе города. Его увидела жена погибшего. Труп со связанными скотчем руками был подвешен к потолку.
В Кривом Роге нашли труп мужчины
NewsTracker
При осмотре у мужчины обнаружили записку, в которой он объяснил, что покончил с собой, не выдержав тяжелой жизненной ситуации. Горожанин написал, что его "жизнь закончена", вероятно, из-за наличия инфекционного заболевания, а своим близким посоветовал обратиться в диспансер.
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В Кривом Роге нашли труп мужчины
Первый городской
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина в неадекватном состоянии требовала от сотрудников полиции, чтобы они ее забрали. Инцидент произошел на жилмассиве 12 квартал.
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