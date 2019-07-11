Осколки в теле и множество переломов: в Днепре борются за жизнь тяжелораненого бойца

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова борются за жизнь 32-летнего бойца из Николаева.

Сергея эвакуировали из поселка Гранитное Донецкой области. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

"У него открытая ЧМТ, перелом лобной кости с переходом на лобные пазухи, ранение височной области справа, десятки осколков вонзились в голову, шею, грудную клетку, брюшную стенку. Очень пострадали глаза. Пневмоторакс справа", — рассказал Рыженко.

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Минувшую ночь потерпевший провел в реанимации и операционной. Утром воина отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Несмотря на тяжелое состояние, боец переживает за семью.

"Говорит тихо за сыновей. Младший пойдет в школу, 6 лет, старшему – 11. Переживает, чтобы они выучились, стали мужиками", - отметил Рыженко.

Как сообщил главврач, потерпевшего ожидает множество операций и манипуляций, затем — реабилитация.

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