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31 октября • обновлено в 15:22
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Органы вывернуло наружу: конфликт в Днепре закончился поножовщиной

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В Днепре в ночь с 30 на 31 октября посреди улицы двое мужчин устроили драку с поножовщиной.

Кровавый конфликт произошел возле "Национальной лотереи" на улице Сечевых Стрельцов. Об этом сообщает Информатор.

Конфликт в Днепре закончился поножовщиной

Конфликт в Днепре закончился поножовщиной

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По предварительной информации, пострадал сотрудник игорного заведения. По неизвестным причинам между ним и посетителем возник конфликт, который вскоре перерос в драку. Мужчина получил ножевое ранение в живот. Нападавший бесследно скрылся с места преступления, а пострадавшего спасали прохожие.

Потерпевший утверждает, что травму получил в результате падения, однако медики ему не поверили, ведь характер ранений говорил об обратном. У мужчины буквально распорот живот, вследствие чего внутренние органы были частично вывернуты наружу.

Сейчас парень находится в хирургическом отделении городской больницы № 7. Полиция начала поиски преступника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина за рулем насмерть сбила пешехода. 30 октября на улице Петра Быкова автомобиль произошло ДТП. Мужчина скончался на месте.

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Место
Украина Днепр
Теги
Драка Конфликт спасение
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