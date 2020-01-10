"За ночь вспомнил всю жизнь!" В Днепре сделали сложные операции бойцу ВСУ

В Днепр вечером 9 января доставили бойца ВСУ, получившего минно-взрывное ранение в поселке Широкино. Потерпевшего госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова.

Тяжелого солдата оперировали всю ночь. В себя он пришел лишь к утру, сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Сергей Рыженко.

На фронте защитник получил минно-взрывную травму, контузию, ранение грудной клетки и брюшной стенки. Также серьезно пострадали кисти рук и глаза. Жизнь бойца буквально висела на волоске.

Медики Днепра борются за жизнь тяжелораненого сержанта ВСУ Коллаж

"Владимир, 46 лет, из Харьковской области, сержант ВСУ. Тяжелое ранение, обстоятельств не помнит. По данным меддокументации, минно-взрывное ранение в поселке Широкино. В Мариуполе в госпитале его состояние временно удалось стабилизировать. Вчера вечером в 20:30 доставлен в Мечникова на аппарате ИВЛ. Кровопотеря, крайне тяжелый. Срочно подан в операционную. Всю ночь врачи боролись за спасение бойца", - написал Рыженко.

К утру мужчина пришел в сознание. За его состоянием продолжают следить врачи.

"До утра шли операции. Владимир пришел в сознание. В 8 утра экстубирован. Сказал тихо, что за эту ночь вспомнил всю жизнь, начиная с раннего детства", - поделился главврач.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 января на войне за независимость Украины на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий. Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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