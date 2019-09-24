Окровавленное лицо и переломы: в Днепре подросток упал в шахту лифта

В Днепре 24 сентября в многоквартирном доме на улице Дементьева произошло ЧП с 15-летней девочкой.

По неосторожности подросток упал в шахту лифта. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре девочка упала в шахту лифта Коллаж

Известно, что в момент инцидента пострадавшая была в компании двух подруг. Они зашли в лифт первыми. Когда дверь начала закрываться, девочки решили придержать дверь и помочь подруге проскочить внутрь. В этот момент лифт поехал вверх, вследствие чего девочка оступилась и упала в шахту.

На крик детей сбежались жильцы дома, они же и вызвали полицию и спасателей. Патрульные вытащили девочку и помогли положить на носилки. Медики на месте оказали потерпевшей первую помощь, после чего доставили в областную больницу на Космической.

В Днепре ребенок упал в шахту лифта Информатор

В Днепре ребенок упал в шахту лифта Информатор

По предварительной информации, девочка получила множественный перелом ноги, глубокие раны на лице, ссадины и ушибы.

На месте происшествия детали случившегося выясняли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге на шахте умер мужчина. Работнику стало плохо во время смены. Коллеги вызвали мужчине скорую, однако тот скончался до приезда медиков.

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