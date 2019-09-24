Главная Новости
24 сентября • обновлено в 18:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Окровавленное лицо и переломы: в Днепре подросток упал в шахту лифта

919 Читать материал на украинском

В Днепре 24 сентября в многоквартирном доме на улице Дементьева произошло ЧП с 15-летней девочкой.

По неосторожности подросток упал в шахту лифта. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре девочка упала в шахту лифта

В Днепре девочка упала в шахту лифта

Коллаж

Новости
Доставали из-под колес: в Днепре маршрутка переехала пешехода

Известно, что в момент инцидента пострадавшая была в компании двух подруг. Они зашли в лифт первыми. Когда дверь начала закрываться, девочки решили придержать дверь и помочь подруге проскочить внутрь. В этот момент лифт поехал вверх, вследствие чего девочка оступилась и упала в шахту.

На крик детей сбежались жильцы дома, они же и вызвали полицию и спасателей. Патрульные вытащили девочку и помогли положить на носилки. Медики на месте оказали потерпевшей первую помощь, после чего доставили в областную больницу на Космической.

В Днепре ребенок упал в шахту лифта

В Днепре ребенок упал в шахту лифта

Информатор

Новости
Мать не углядела: в Днепре ребенка разыскивали с собаками
В Днепре ребенок упал в шахту лифта

В Днепре ребенок упал в шахту лифта

Информатор

По предварительной информации, девочка получила множественный перелом ноги, глубокие раны на лице, ссадины и ушибы.

На месте происшествия детали случившегося выясняли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге на шахте умер мужчина. Работнику стало плохо во время смены. Коллеги вызвали мужчине скорую, однако тот скончался до приезда медиков.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Днепр
Теги
пострадал ребенок полиция получил травму
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel