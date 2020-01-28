Около сотни животных погибли во время пожара в Днепре: подробности ЧП

В Днепре 28 января произошел пожар в больнице ветеринарной медицины на улице Космической.

В результате происшествия погибли около сотни животных. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 3:59. По адресу сразу же направили дежурную бригаду спасателей.

Около сотни животных погибли во время пожара в Днепре Коллаж

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении двухэтажного здания. Возгорание локализовали около 4:43, а полностью потушили к 5:23. Огонь повредил мебель, стеллажи с полками, клетки для животных и инфракрасные лампы на площади 15 квадратных метров.

В результате пожара погибли около 100 крыс и мышей. Пятерых котов и двух щенков сотрудникам ГСЧС удалось спасти. Погибших и пострадавших людей нет.

Огонь тушили 14 спасателей и 3 единицы спецтехники.

Пожар в ветклинике в Днепре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в ветклинике в Днепре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром автомобиль внезапно загорелся на ходу. Погибших и травмированных в результате возгорания нет.

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