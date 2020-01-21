Охотится на детей: серийный вор держит в страхе школу на Днепропетровщине

В городе Никополь Днепропетровской области 20 января на территории средней школы №3 произошло нападение на школьницу.

Посреди бела дня неизвестный силой отобрал у девочки пакет с вещами. Испуганный ребенок не стал оказывать сопротивление и убежал, а нападавший как ни в чем не бывало скрылся с места преступления, сообщает NikopolNews.

Момент дерзкого ограбления зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи отчетливо видно, как взрослый мужчина нападает на маленькую девочку и силой отбирает пакет. Школьнице удалось вырваться из рук злоумышленника и сбежать. Спустя несколько мгновений вор также скрылся с места преступления вместе с добычей.

Скриншот NikopolNews

Позже выяснилось, что в этот же день еще двое учеников школы стали жертвами ограбления. Предполагается, что все три нападения совершил один и тот же человек. Поисками преступника занялась полиция.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Кривом Роге 19 января на улице Героев АТО неизвестный изнасиловал 20-летнюю девушку. Угрожая ножом, злоумышленник также ограбил жертву и скрылся с места преступления.

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