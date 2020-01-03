Огонь заблокировал выход: под Днепром спасатели вынесли из пожара четверых человек

В Каменском Днепропетровской области 3 января на улице Михаила Грушевского загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме.

В огненной ловушке оказались четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожар в Каменском Новости Севастополя

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 5:22. На место происшествия направили дежурную бригаду спасателей. По прибытии сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома.

Во время ликвидации пожара были спасены четыре человека - хозяева квартиры и соседи. Двух пострадавших направили в Каменскую городскую больницу скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Огонь уничтожил балкон, домашние вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. Ликвидация возгорания заняла практически час.

Пожар в Каменском ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Каменском ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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