Одесских медиков поймали на поставках наркотиков в Днепр

В Днепре полицейские перекрыли канал поставки наркотиков из Одесской области и задокументировали преступную деятельность четырех медицинских работников.

25 июня правоохранители провели ряд обысков у главного врача Одесского противотуберкулезного диспансера и медицинской сестры кабинета заместительной поддерживающей терапии, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Во время обыска полицейские изъяли более четырех тысяч препаратов заместительной терапии, а именно: "Метадон", "Бупренофрин" и "Еднок", рецептурные бланки, документацию, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Установлено, что сотрудники медицинского учреждения нарушали правила учета и отпуска указанных препаратов. В частности, выдавали их людям, которые не имели для этого медицинских показаний и оснований.

Вещественные доказательства Facebook/"Нацполиция в Днепропетровской области"

Напомним, что в октябре прошлого года в Днепре полицейские обнаружили в автомобиле местного жителя более 500 таблеток наркотических препаратов. Тогда выяснилось, что вещества злоумышленник получил в городе Одесса по рецептам врачей-наркологов в рамках программы заместительной поддерживающей терапии для больных с опиоидной зависимостью. Следствие установило, что данные препараты были приобретены незаконно.

Вещественные доказательства

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам правоохранители примут решение об открытии уголовных производств по статьям Уголовного кодекса Украины:

308 (Похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением);

319 (Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ);

320 (Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, киевский апелляционный суд оставил под стражей заместителя начальника Павлоградского отдела полиции в Днепропетровской области, подозреваемого в участии в преступной организации.