Объявлен план "Перехват": в Кривом Роге виновник ДТП бросил сбитого пешехода на тротуаре

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 октября на улице Вадима Гурова нашли мужчину в бессознательном состоянии.

Пострадавший лежал на тротуаре среди разбросанных деталей автомобиля. В городе объявили план "Перехват", передает Первый городской.

В Кривом Роге виновник ДТП бросил сбитого пешехода на тротуаре ruinformer.com

Лежащего посреди улицы горожанина обнаружили прохожие, они же и обратились в полицию. Правоохранители предполагают, что мужчина пострадал в результате ДТП. Для поиска виновника аварии, который скрылся с места происшествия, был введен план "Перехват".

Позже стало известно, что в розыске находится серый Chevrolet Aveo.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром у маршрутки на ходу оторвало колеса. Инцидент произошел на маршруте №55. Авария случилась в селе Краснополье на улице Новошкольной.

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