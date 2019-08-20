Обворовывали учителей и врачей: за кражи с банковских счетов задержали 2 жителей Кривого Рога

Правоохранители задержали двух жителей Кривого Рога Днепропетровской области по подозрению в краже денег с банковских счетов украинцев.

Для управления счетами преступники использовали мобильные номера, привязанные к счетам, а для перевыпуска SIM-карт - данные в социальных сетях, передает Департамент киберполиции Национальной полиции.

Задержаны подозреваемые в воровстве денег с банковских счетов Департамент киберполиции

"Работники киберполиции с участием службы безопасности АО "Альфа-Банк" установили: в состав группы входило четверо жителей Кривого Рога. Организатором была 40-летняя женщина, которая создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей", – сказано в сообщении.

Отмечается, что обычно жертвами злоумышленников становились учителя, работники медучреждений, разнорабочие.

Они покупали на закрытых форумах необходимые базы данных, после чего деактивировали подвязанный к счету номер телефона и потом создавали его дубликат при помощи информации, найденной в социальных сетях (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.).

При помощи информации из соцсетей преступники делали дубликаты SIM-карт Департамент киберполиции

С помощью воссозданных номеров сообщники получали доступ к банковским счетам пострадавших и при помощи удаленного управления счетами проводили банковские операции без ведома владельцев.

По предварительным подсчетам, сумма похищенных средств – около 1,5 млн гривень.

Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках. Для удобства они арендовали офис в Кривом Роге.

В ходе 8 санкционированных обысков в офисе, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около 100 банковских карточек, оружие и черновые записи.

У подозреваемых нашли оружие Департамент киберполиции

Следователи квалифицировали действия задержанных по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

Двое подозреваемых задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что банда неизвестных устроила взрыв в офисе сельского старосты и ограбила банкомат в селе Волосское Днепропетровской области. После этого "ПриватБанк" объявил о вознаграждении за помощь в поимке преступников.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал