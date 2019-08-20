Обворовывали учителей и врачей: за кражи с банковских счетов задержали 2 жителей Кривого Рога

Правоохранители задержали двух жителей Кривого Рога Днепропетровской области по подозрению в краже денег с банковских счетов украинцев.
Для управления счетами преступники использовали мобильные номера, привязанные к счетам, а для перевыпуска SIM-карт - данные в социальных сетях, передает Департамент киберполиции Национальной полиции.
Задержаны подозреваемые в воровстве денег с банковских счетов
Департамент киберполиции
"Работники киберполиции с участием службы безопасности АО "Альфа-Банк" установили: в состав группы входило четверо жителей Кривого Рога. Организатором была 40-летняя женщина, которая создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей", – сказано в сообщении.
Отмечается, что обычно жертвами злоумышленников становились учителя, работники медучреждений, разнорабочие.
Они покупали на закрытых форумах необходимые базы данных, после чего деактивировали подвязанный к счету номер телефона и потом создавали его дубликат при помощи информации, найденной в социальных сетях (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.).
При помощи информации из соцсетей преступники делали дубликаты SIM-карт
Департамент киберполиции
С помощью воссозданных номеров сообщники получали доступ к банковским счетам пострадавших и при помощи удаленного управления счетами проводили банковские операции без ведома владельцев.
По предварительным подсчетам, сумма похищенных средств – около 1,5 млн гривень.
Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках. Для удобства они арендовали офис в Кривом Роге.
В ходе 8 санкционированных обысков в офисе, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около 100 банковских карточек, оружие и черновые записи.
У подозреваемых нашли оружие
Департамент киберполиции
Следователи квалифицировали действия задержанных по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.
Двое подозреваемых задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.
Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.
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