Главная Новости
30 мая • обновлено в 16:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

Обрушение моста под Днепром: стало известно, когда восстановят движение на возведенном понтоне

660
Читать материал на украинском

В селе Алексеевка Днепропетровской области понтонною переправу, которую установили вместо обрушившегося моста, готовят к автомобильному движению.

На переправе завершены работы по монтажу светофоров, установлены дорожные знаки и бетонные опоры для устройства наружного освещения понтонного моста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

Также он сообщил, что работники Никопольского завода ферросплавов установили сооружение для круглосуточного дежурства группы обслуживания понтонной переправы Вооруженных сил Украины.

На понтоне завершены работы по монтажу светофоров и дорожных знаков

На понтоне завершены работы по монтажу светофоров и дорожных знаков

Facebook/Александр Бондаренко

На понтоне завершены работы по монтажу светофоров и дорожных знаков

На понтоне завершены работы по монтажу светофоров и дорожных знаков

Facebook/Александр Бондаренко

Кроме этого, было проведено внеочередное заседание районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой принято решение классифицировать данную ситуацию, как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Восстановление дорожного движения через залив по понтонному мосту запланировано в понедельник, 1 июня. Трафик будет организовано с помощью реверсного движения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области обрушился мост через залив Каховского водохранилища. Происшествие случилось, когда по нему проезжала 20-тонная фура, груженная металлическими конструкциями.

  • В селе Алексеевка Никопольского района военнослужащие понтонно–мостового полка Командования Сил поддержки ВСУ установили понтонную переправу.

  • Государственное агентство автомобильных дорог Украины на месте рухнувшего моста в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области планирует построить новый. Новый мост хотят построить в течение полугода.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 204.

    Вылечились: 9311. Умерли: 696.

  • В мире заболели 6 млн человек, погибли – более 365 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги