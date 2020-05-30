Обрушение моста под Днепром: стало известно, когда восстановят движение на возведенном понтоне

В селе Алексеевка Днепропетровской области понтонною переправу, которую установили вместо обрушившегося моста, готовят к автомобильному движению.

На переправе завершены работы по монтажу светофоров, установлены дорожные знаки и бетонные опоры для устройства наружного освещения понтонного моста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

Также он сообщил, что работники Никопольского завода ферросплавов установили сооружение для круглосуточного дежурства группы обслуживания понтонной переправы Вооруженных сил Украины.

На понтоне завершены работы по монтажу светофоров и дорожных знаков Facebook/Александр Бондаренко

На понтоне завершены работы по монтажу светофоров и дорожных знаков Facebook/Александр Бондаренко

Кроме этого, было проведено внеочередное заседание районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой принято решение классифицировать данную ситуацию, как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Восстановление дорожного движения через залив по понтонному мосту запланировано в понедельник, 1 июня. Трафик будет организовано с помощью реверсного движения.

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